Международный день китовой акулы, День Франкенштейна. Что еще можно отметить 30 августа

Первое научное описание китовой акулы, пойманной у берегов Южной Африки, сделал британский зоолог и исследователь Эндрю Смит в 1928 году.

Китовые акулы распространены в теплых и умеренно теплых водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. В длину эти акулы могут достигать 18 метров, а вес превышать 20 тонн.

В среднем длина китовой акулы составляет 12 метров, а вес колеблется от 15 до 20 тонн.

Окраска китовых акул колеблется в цветовой гамме от коричневого до серого со светлыми пятнами или полосами. Плоская с большим ртом голова рыбы напоминает голову кита.

У китовых акул очень своеобразная окраска кожи – от коричневой до серой, со светлыми полосами и пятнами на темном фоне. Голова рыбы плоская и широкая, с большим ртом, и этим напоминает голову кита. Несколько вытопающих гребней — так называемые «кили» — проходят горизонтально вдоль каждой стороны тела до хвоста, также характерен спинной плавник большого размера.

Питаются китовые акулы с планктоном и мелкой рыбой.

Эти рыбы апатичны, медленно плавают и практически не несут угрозы для людей.

С 2016 года китовая акула внесена в список вымирающих видов. Сейчас на планете насчитывается не более одной тысячи тигровых акул.

К сокращению популяции этих рыб в дикой природе привел промысловый отлов, а после его запрета – браконьерство.

В неволе китовые акулы выживают очень плохо. На данный момент несколько акул живут в океанариумах Японии и Тайваня.

Еще 30 августа – это День Франкенштейна. Именно 30 августа 1797 родилась писательница Мэри Шелли, которая и написала всемирно известный роман «Франкенштейн или современный Прометей».

Интересно, что Франкенштейн по роману был ученым, создавшим монстра. Однако у большинства людей это имя ассоциируется именно с чудовищем, которое с годами стало героем многочисленных кинолент, мультфильмов, комиксов.

Также сегодня можно отметить День рождения электрического пылесоса.

Прототип прибора для уборки в доме, работавшего на ручном ременном приводе,

8 июня 1869 г. запатентовал американский изобретатель Айвз Макгаффни.

А 30 августа 1901 года британец Губерт Сесил Бут получил патент на пылесос, который уже мог работать от электричества.

Первый пылесос Бута был очень громоздким. К месту уборки его доставляли на специальной телеге. А при уборке прибор беспощадно шумел.

Именины 30 августа отмечают Мирон, Павел, Филипп.