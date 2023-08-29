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Міжнародний день китової акули, День Франкенштейна. Що ще можна відзначити 30 серпня

Міжнародний день китової акули, День Франкенштейна. Що ще можна відзначити 30 серпня

Київ • УНН

 • 817037 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сьогодні відзначається Міжнародний день китової акули – найбільшої на даний момент відомої риби на планеті, пише УНН.

Перший науковий опис китової акули, яку спіймали біля берегів Південної Африки, зробив британський зоолог і дослідник Ендрю Сміт у 1928 році.

Китові акули розповсюджені у теплих та помірно теплих водах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів. У довжину ці акули можуть досягати 18 метрів, а вага перевищувати 20 тон.
У середньому довжина китової акули становить 12 метрів, а вага коливається від 15-ти до 20-ти тон.

Забарвлення китових акул коливається у кольоровий гаммі від коричневого до сірого з світлими плямами або смугами. Пласка з великим ротом голова рибини нагадує голову кита.

У китових акул дуже своєрідне забарвлення шкіри — від коричневого до сірого, зі світлими смугами і плямами на темному тлі. Голова рибини пласка й широка, з великим ротом, і цим нагадує голову кита. Кілька гребенів, що витупають, — так звані «кілі» — проходять горизонтально вздовж кожної сторони тіла до хвоста, також характерним є спинний плавник великого розміру.

Харчуються китові акули планктоном та дрібною рибою.

Ці риби апатичні, повільно плавають і практично не несуть загрози для людей.

З 2016 року китова акула внесена до списку вимираючих видів. На даний момент на планеті нараховується не більше однієї тисячі тигрових акул.

До скорочення популяції цих риб у дикій природі призвів промисловий вилов, а після його заборони – браконьєрство.

У неволі китові акули виживають дуже погано. На даний момент декілька цих акул живуть в океанаріумах Японії та Тайваню.

Ще 30 серпня - це День Франкенштейна. Саме 30 серпня 1797 року народилася письменниця Мері Шеллі, яка і написала всесвітньо відомий роман «Франкенштейн або сучасний Прометей».

Цікаво, що Франкенштейн за романом був вченим, який створив монстра. Однак, у більшості людей це ім’я асоціюється саме з чудовиськом, яке з роками стало героєм численних кінострічок, мультфільмів, коміксів.

Також сьогодні можна відзначити День народження електричного пилососа.

Прототип приладу для прибирання в оселі, який працював на ручному ремінному приводі,
8 червня 1869 року запатентував американський винахідник Айвз Макгаффні.

А 30 серпня 1901 року британець Губерт Сесіл Бут отримав патент на пилосос, який міг вже працювати від електрики.

Перший пилосос Бута був дуже громіздким. До місця прибирання його доставляли на спеціальному возі. А під час прибирання прилад нещадно шумів.

Іменини 30 серпня відзначають Мирон, Павло, Пилип.

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