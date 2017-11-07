Международные резервы Украины выросли до 18,7 млрд долларов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47822 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114616 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102656 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105477 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104580 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92051 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103905 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102063 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Международные резервы Украины выросли до 18,7 млрд долларов

Международные резервы Украины выросли до 18,7 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 8730 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Международные резервы Украины выросли с начала года на 21%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Международные резервы Украины на 1 ноября 2017 составили 18 735,8 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. Соответственно, резервы третий месяц подряд обновляют максимум с начала 2014 года. Сегодня резервы на 21% превышают уровень начала текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам октября резервы выросли на 98 млн долл. США, или 0,5%.

В НБУ рассказали, что увеличению объемов резервов в прошлом месяце способствовали поступления в пользу правительства на сумму 185,3 млн долл., в том числе 170,3 млн долл. от размещения облигаций внутреннего государственного займа, а также поступления от операции swap с уполномоченным банком на внутреннем рынке на сумму 100 млн долл.

"По состоянию на 1 ноября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, международные резервы Украины на 1 октября 2017 года составили 18 637,5 млн долл.

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