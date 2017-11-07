Международные резервы Украины выросли до 18,7 млрд долларов

"Международные резервы Украины на 1 ноября 2017 составили 18 735,8 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. Соответственно, резервы третий месяц подряд обновляют максимум с начала 2014 года. Сегодня резервы на 21% превышают уровень начала текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам октября резервы выросли на 98 млн долл. США, или 0,5%.

В НБУ рассказали, что увеличению объемов резервов в прошлом месяце способствовали поступления в пользу правительства на сумму 185,3 млн долл., в том числе 170,3 млн долл. от размещения облигаций внутреннего государственного займа, а также поступления от операции swap с уполномоченным банком на внутреннем рынке на сумму 100 млн долл.

"По состоянию на 1 ноября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, международные резервы Украины на 1 октября 2017 года составили 18 637,5 млн долл.