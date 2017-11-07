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Актуальне
Міжнародні резерви України зросли до 18,7 млрд доларів

Міжнародні резерви України зросли до 18,7 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міжнародні резерви України зросли з початку року на 21%. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

"Міжнародні резерви України на 1 листопада 2017 року становили 18 735,8 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними. Відповідно, резерви третій місяць поспіль оновлюють максимум з початку 2014 року. Сьогодні резерви на 21% перевищують рівень початку поточного року", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками жовтня резерви зросли на 98 млн дол. США, або 0,5%.

У НБУ розповіли, що збільшенню обсягів резервів минулого місяця сприяли надходження на користь уряду на суму 185,3 млн дол., зокрема 170,3 млн дол. від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, а також надходження від операції swap з уповноваженим банком на внутрішньому ринку на суму 100 млн дол.

"Станом на 1 листопада обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, міжнародні резерви України на 1 жовтня 2017 року становили 18 637,5 млн дол.

Українські Національні Новини

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