Международные резервы Украины сократились до 19,3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Объем международных резервов Украины на сегодня составляет 19,3 млрд долл. США, тогда как на начало мая они составляли 20,5 млрд долл. в эквиваленте. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главой миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. К концу текущего года наше государство должно выплатить более 5 млрд долл. США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов на данный момент 19,3 млрд долл. США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств", - указал Смолий.
Вместе с тем, по его словам, сотрудничество с МВФ - это также и доступ к другому - официальному и частному - финансированию, а также залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики.
Напомним, международные резервы Украины в апреле сократились до 20,5 млрд долларов.