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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 119301 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110783 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137179 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144522 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130153 просмотра

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Международные резервы Украины сократились до 19,3 млрд долларов

Международные резервы Украины сократились до 19,3 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 12818 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Объем международных резервов Украины на сегодня составляет 19,3 млрд долл. США, тогда как на начало мая они составляли 20,5 млрд долл. в эквиваленте. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главой миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. К концу текущего года наше государство должно выплатить более 5 млрд долл. США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов на данный момент 19,3 млрд долл. США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств", - указал Смолий.

Вместе с тем, по его словам, сотрудничество с МВФ - это также и доступ к другому - официальному и частному - финансированию, а также залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики.

Напомним, международные резервы Украины в апреле сократились до 20,5 млрд долларов.

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