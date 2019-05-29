Міжнародні резерви України скоротилися до 19,3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Обсяг міжнародних резервів України на сьогодні становить 19,3 млрд дол. США, тоді як на початок травня вони становили 20,5 млрд дол. в еквіваленті. Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського із головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном ван Роденом та постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні. До кінця поточного року наша держава має сплатити понад 5 млрд дол. США за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 млрд дол. США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань", - вказав Смолій.
Разом з тим, з його слів, співпраця з МВФ – це також і доступ до іншого – офіційного і приватного – фінансування, а також запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки.
Нагадаємо, міжнародні резерви України у квітні скоротились до 20,5 млрд доларів.