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Міжнародні резерви України скоротилися до 19,3 млрд доларів

Міжнародні резерви України скоротилися до 19,3 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Обсяг міжнародних резервів України на сьогодні становить 19,3 млрд дол. США, тоді як на початок травня вони становили 20,5 млрд дол. в еквіваленті. Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського із головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном ван Роденом та постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

"Продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні. До кінця поточного року наша держава має сплатити понад 5 млрд дол. США за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 млрд дол. США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань", - вказав Смолій.

Разом з тим, з його слів, співпраця з МВФ – це також і доступ до іншого – офіційного і приватного – фінансування, а також запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у квітні скоротились до 20,5 млрд доларів.

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