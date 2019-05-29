Міжнародні резерви України скоротилися до 19,3 млрд доларів

КИЇВ. 29 травня. УНН. Обсяг міжнародних резервів України на сьогодні становить 19,3 млрд дол. США, тоді як на початок травня вони становили 20,5 млрд дол. в еквіваленті. Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського із головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном ван Роденом та постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.