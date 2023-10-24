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Международные компании BlaBlaCar, Busfor и Shutterstock уплатили россии более 5 млн долл. налогов в 2022 году

Киев • УНН

 • 141804 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Компании BlaBlaCar и Busfor, которые принадлежат французской Comuto SA и продолжают работать в Украине и рф, уплатили в российский бюджет 118,3 млн рублей в 2022 году. Это эквивалентно 58 «шахедам», которыми рф атакует Украину. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина, передает УНН.

Международные компании BlaBlaCar, Busfor и Shutterstock уплатили россии более 5 млн долл. налогов в 2022 году

В 2022 году BlaBlaCar в россии получил прибыль в почти 340 млн рублей, а также увеличил доход в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Российский Busfor увеличил доход в 2022 году в 1,6 раз – до 149,1 млн рублей. Поэтому суммарная прибыль обеих российских структур Comuto SA составила почти 270 млн рублей. Компании имеют единого директора Алексея Скоробогатова. Французские журналисты обвиняют его в тесных связях с крупным российским бизнесом и властью.

Также международная система бронирования в сфере туризма Amadeus IT Group, которая так же продолжает работать в двух странах, уплатила в госбюджет страны-агрессора в 2022 году налогов и взносов на сумму 110,8 млн руб.

Маркетплейс по продаже изображений Shutterstock (США) тоже продолжает получать доход в россии и позволяет зарабатывать россиянам: за 2022 год компания уплатила 77,2 млн руб. в бюджет рф.

По оценкам редакции, в целом эти три компании уплатили в 2022 году примерно 306 млн рублей (5,1 млн долл.) налогов в бюджет государства-спонсора терроризма. Это сумма, которая может профинансировать около 5000 артиллерийских выстрелов по украинским военным, это – 150 иранских дронов, которые ежедневно разрушают Одесскую, Николаевскую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие области.

Также компании не являются гарантированно безопасными в отношении персональных данных украинцев. Ряд экспертов указали на вероятность слива информации российским властям и спецслужбам, говорится в расследовании РБК.

Например, услугами сервиса BlaBlaCar в разных странах пользуется около 100 млн человек, из них 8 млн украинцев. Автобусные поездки по онлайн-системе GDS продаются как через отдельный сайт Busfor, так и через BlaBlaCar как интегрирующую платформу. По состоянию на 2019 год, автобусный сервис объединял рейсы более 7000 перевозчиков, ежемесячно им пользовалось 7 млн пассажиров.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пока не включило компании BlaBlaCar, Busfor и Shutterstock в перечень международных спонсоров. Их статус в рейтинге KSE Institute «выжидают».

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