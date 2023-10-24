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Міжнародні компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock сплатили росії понад 5 млн дол. податків у 2022 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Компанії BlaBlaCar та Busfor, які належать французькій Comuto SA та продовжують працювати в Україні та рф, сплатили до російського бюджету 118,3 млн рублів у 2022 році. Це еквівалентно 58 «шахедам», якими рф атакує Україну. Про це йдеться у розслідуванні РБК-Україна, передає УНН.

Міжнародні компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock сплатили росії понад 5 млн дол. податків у 2022 році

У 2022 році BlaBlaCar в росії отримав прибуток у майже 340 млн рублів, а також збільшив дохід в 1,7 рази у порівнянні з 2021 роком. Російський Busfor збільшив дохід у 2022 році в 1,6 разів – до 149,1 млн рублів. Відтак сумарний прибуток обох російських структур Comuto SA становив майже 270 млн рублів. Компанії мають єдиного директора Алєксєя Скоробогатова. Французькі журналісти закидають йому тісні зв’язки з великим російським бізнесом і владою.

Також міжнародна система бронювання у сфері туризму Amadeus IT Group, яка так само продовжує працювати в двох країнах, сплатила до держбюджету країни-агресора у 2022 році податків та взносів на суму 110,8 млн руб.

Маркетплейс з продажу зображень Shutterstock (США) теж продовжує отримувати дохід в росії та дозволяє заробляти росіянам: за 2022 рік компанія сплатила 77,2 млн руб. до бюджету рф.

За оцінками редакції, загалом ці три компанії сплатили у 2022 році приблизно 306 млн рублів (5,1 млн дол.) податків до бюджету держави-спонсора тероризму. Це сума, яка може профінансувати близько 5000 артилерійських пострілів по українських військових, це – 150 іранських дронів, які щодня руйнують Одещину, Миколаївщину, Харківщину, Дніпропетровщину та інші області.

Також компанії не є гарантовано безпечними щодо персональних даних українців. Низка експертів виказали ймовірність злиття інформації російській владі та спецслужбам, ідеться у розслідуванні РБК.

Наприклад, послугами сервісу BlaBlaCar у різних країнах користується близько 100 млн людей, з них 8 млн українців. Автобусні поїздки по онлайн-системі GDS продаються як через окремий сайт Busfor, так і через BlaBlaCar як інтегруючу платформу. Станом на 2019 рік, автобусний сервіс об’єднував рейси понад 7000 перевізників, щомісячно ним користувалось 7 млн пасажирів.

Національне агентство з питань запобігання корупції поки не включило компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock в перелік міжнародних спонсорів. Їхній статус у рейтингу KSE Institute «вичікують».

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