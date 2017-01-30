Межбанк закрылся на уровне 27,11 / 27,14 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по долару США открылись котировками 27.1000 / 27.1800. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 27.1050 / 27.1350.

Рублевый рынок открылся котировками 0.4501 / 0.4516. К закрытию торгов цены выросли 0,4516 / 0,4522. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 60.0368 (+0.2700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар открылся котировками 1.0700 / 1.0702, а к 15:00 снизились - 1,0632 / 1,0634.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28.9753 / 29.0690. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28,8180 / 28,8555.