Міжбанк закрився на рівні 27,11/27,14 грн за долар

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У понеділок на ринку експертного форекса за прямими заявками юридичних осіб ціни на американську валюту стабілізувалися, передає УНН із посиланням на IBC.ua.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 27.1000/27.1800. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 27.1050/27.1350.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0.4501/0.4516. До закриття торгів ціни зросли 0,4516/0,4522. В Росії курс долар-російський рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 60.0368 (+0.2700).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар відкрився котируванням 1.0700/1.0702, а до 15:00 знизилися — 1,0632/1,0634.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 28.9753/29.0690. До закриття торгів ціни на євро становили — 28,8180/28,8555.

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