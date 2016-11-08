Межбанк закрылся на уровне 25,57/25,59 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,5500/25,5800. К закрытию торгов цены на американскую валюту выросли 25,5700/25,5900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4003/0,4010. К закрытию торгов цены выросли 0,4004/0,4011. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,8025 (+0,1475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,1030/1,1065.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28,2555/28,2965. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28,2195/28,2455.