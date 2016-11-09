Межбанк закрылся на уровне 25,56/25,58 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,5500/25,5800. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5600/25,5800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4008/0,4015. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,4035/0,4040. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,3200 (-0,4500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0990/1,1300.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28,4195/28,4605. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28,1490/28,1765.

Как сообщал УНН, 8 ноября межбанк закрылся на уровне на уровне 25,57/25,59 грн за доллар.