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Джонсон позвонил королеве, чтобы сказать ей, что уходит в отставку - The Sun

Джонсон позвонил королеве, чтобы сказать ей, что уходит в отставку - The Sun

Киев • УНН

 • 196714 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил королеве Елизавете II, что планирует уйти в отставку после "жестокого переворота" в кабинете министров и потока отставок членов правительства от консерваторов, пишет The Sun, информирует УНН.

Детали

"Через два года и 348 дней с тех пор, как он занял место на Даунинг стрит, 10, в 2019 году, сегодня премьер-министр позвонил по телефону королеве, чтобы сообщить ей, что планирует уйти в отставку", - пишет издание.

Перед этим, как отмечает издание, правительство Джонсона "полностью развалилось": 55 человек ушли в отставку, а младшие министры отказались занимать вакантные должности.

Дополнение

Джонсон полностью обновил кабинет министров.

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