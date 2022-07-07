Джонсон позвонил королеве, чтобы сказать ей, что уходит в отставку - The Sun
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил королеве Елизавете II, что планирует уйти в отставку после "жестокого переворота" в кабинете министров и потока отставок членов правительства от консерваторов, пишет The Sun, информирует УНН.
Детали
"Через два года и 348 дней с тех пор, как он занял место на Даунинг стрит, 10, в 2019 году, сегодня премьер-министр позвонил по телефону королеве, чтобы сообщить ей, что планирует уйти в отставку", - пишет издание.
Перед этим, как отмечает издание, правительство Джонсона "полностью развалилось": 55 человек ушли в отставку, а младшие министры отказались занимать вакантные должности.
Дополнение
Джонсон полностью обновил кабинет министров.