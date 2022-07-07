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Джонсон подзвонив королеві, щоб сказати їй, що йде у відставку - The Sun

Джонсон подзвонив королеві, щоб сказати їй, що йде у відставку - The Sun

Київ • УНН

 • 196721 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні повідомив королеві Єлизаветі ІІ, що планує піти у відставку після "жорстокого перевороту" у кабінеті міністрів та потоку відставок членів уряду від консерваторів, пише The Sun, інформує УНН.

Деталі

"Через два роки і 348 днів з того часу, як він посів місце на Даунінг стріт, 10, у 2019 році, сьогодні прем'єр-міністр зателефонував королеві, щоб повідомити їй, що планує піти у відставку", - пише видання.

Перед цим, як зазначає видання, уряд Джонсона "повністю розвалився": 55 осіб пішли у відставку, а молодші міністри відмовилися обіймати вакантні посади.

Доповнення

Джонсон повністю оновив кабінет міністрів.

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