Джонсон подзвонив королеві, щоб сказати їй, що йде у відставку - The Sun

Деталі

"Через два роки і 348 днів з того часу, як він посів місце на Даунінг стріт, 10, у 2019 році, сьогодні прем'єр-міністр зателефонував королеві, щоб повідомити їй, що планує піти у відставку", - пише видання.

Перед цим, як зазначає видання, уряд Джонсона "повністю розвалився": 55 осіб пішли у відставку, а молодші міністри відмовилися обіймати вакантні посади.

Доповнення

Джонсон повністю оновив кабінет міністрів.