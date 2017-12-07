Таможенный пост "Ягодин" работает с максимально допустимой нагрузкой

"Таможенный пост "Ягодин" работает в штатном режиме, оформляя в смену на выезд с таможенной территории Украины от 190 до 215 транспортных средств, однако такая нагрузка является максимально допустимым", - объяснил начальник Волынской таможни ГФС Виктор Кривицкий.

Он призывает водителей к пониманию, толерантности и взаимоуважению во время ожидания пересечения государственной границы и в ходе осуществления таможенных формальностей. Со своей стороны, Волынская таможня ГФС принимает все возможные меры для обеспечения ритмичности и оперативности таможенных процедур.

Напомним, с 1 декабря пункты выдачи разрешений Государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте возобновили выдачу разрешений на поездку по территории Польши при выполнении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом в международном сообщении. До сих пор эта процедура была приостановлена ​​в связи с окончанием (или несвоевременным получением) разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок Республикой Польша.

Ковальский пункт выдачи разрешений, в частности, по состоянию на 7 декабря издал их более 2500. Следовательно, все грузовые автомобили, которые в ожидании разрешения накопились на парковках приграничных с Польшей волынских городов и поселков, массово отправились в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Ягодин" для завершения таможенного оформления в режиме "экспорт". Соответственно, по состоянию на 2 декабря в направлении выезда из Украины образовалась очередь в 195 грузовиков, а 6 декабря по состоянию на 20:00 в ней стояло уже более 800 авто.

Волынская таможня ГФС сообщила, что согласно техническим характеристикам и международным договорам по смежной стороной максимально допустимая способность этого пункта пропуска для грузовых автомобилей в режиме "экспорт" составляет 200 единиц в смену (400 в сутки).