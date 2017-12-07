Митний пост “Ягодин” працює з максимально допустимим навантаженням

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Митний пост “Ягодин” працює в штатному режимі, оформляючи за зміну на виїзд з митної території України до 215 транспортних засобів — таке навантаження є максимально допустимим. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби у Волинській області.