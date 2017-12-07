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Митний пост “Ягодин” працює з максимально допустимим навантаженням

Митний пост “Ягодин” працює з максимально допустимим навантаженням

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Митний пост “Ягодин” працює в штатному режимі, оформляючи за зміну на виїзд з митної території України до 215 транспортних засобів — таке навантаження є максимально допустимим. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби у Волинській області.

“Митний пост „Ягодин“ працює в штатному режимі, оформляючи за зміну на виїзд з митної території України від 190 до 215 транспортних засобів, проте таке навантаження є максимально допустимим”, — пояснив начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький.

Він закликає водіїв до розуміння, толерантності і взаємоповаги під час очікування перетину державного кордону та здійснення митних формальностей.

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Нагадаємо, з 1 грудня пункти видачі дозволів Державної служби України з питань безпеки на транспорті відновили видачу дозволів на поїздку по території Польщі при виконанні перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. До цього часу ця процедура була призупинена у зв’язку із закінченням (або несвоєчасним отриманням) дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень Республікою Польща.

Ковельський пункт видачі дозволів, зокрема, станом на 7 грудня видав їх більше 2,5 тисяч. Відтак, усі вантажні автомобілі, які в очікуванні дозволу накопичились на парковках прикордонних з Польщею волинських міст та селищ, масово вирушили в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення “Ягодин” для завершення митного оформлення в режимі “експорт”. Відповідно, станом на 2 грудня в напрямку виїзду з України утворилася черга у 195 вантажівок, а 6 грудня станом на 20:00 у ній стояло уже понад 800 авто.

Волинська митниця ДФС повідомила, що згідно з технічними характеристиками та міжнародними договорами з суміжною стороною максимально допустима здатність цього пункту пропуску для вантажних автомобілів в режимі “експорт” становить 200 одиниць за зміну (400 за добу).

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