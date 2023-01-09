Таможенники в порту Роттердама изъяли 4,7 тонны кокаина

Детали

Всего во время проверок были задержаны 34 человека, в том числе 16-летний подросток, сообщает прокуратура. Не все подозреваемые имели при себе наркотики. Некоторых подозревают в том, что они являются “наркоторговцами”: люди, часто молодые парни, которых нанимают (международные) преступные организации для извлечения контрабандных наркотиков из морских контейнеров, пишет NOS.

Первые аресты произошли накануне Рождества. Затем сотрудники таможни увидели, как кто-то вышел с территории порта с двумя “хорошо наполненными спортивными сумками” и сел в автомобиль. Во время проверки автомобиля на заднем сиденье было обнаружено 35 килограммов кокаина.

В тот же вечер пакеты с наркотиками также были обнаружены в контейнере с замороженным фруктовым соком из Бразилии и в контейнере с бананами из Эквадора.

Самое большое количество наркотиков было обнаружено в прошлый вторник на крупном океанском судне из Южной Америки, которое, как выяснилось, перевозило три контейнера с кокаином. Один из контейнеров содержал 1701 килограмм кокаина, скрытый среди большого груза обуви.

По данным обвинения, изъятые наркотики имеют уличную стоимость 354 млн. евро. Все наркотики уничтожены.