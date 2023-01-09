Митники у порту Роттердама вилучили 4,7 тонни кокаїну

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Загалом під час перевірок було затримано 34 особи, в тому числі 16-річного підлітка, повідомляє прокуратура. Не всі підозрювані мали при собі наркотики. Деяких підозрюють у тому, що вони є “наркоторговцями”: люди, часто молоді хлопці, яких наймають (міжнародні) злочинні організації для вилучення контрабандних наркотиків з морських контейнерів, пише NOS.

Перші арешти відбулися напередодні Різдва. Потім співробітники митниці побачили, як хтось вийшов з території порту з двома “добре наповненими спортивними сумками” і сів в автомобіль. Під час перевірки автомобіля на задньому сидінні було виявлено 35 кілограмів кокаїну.

Того ж вечора пакунки з наркотиками також були виявлені у контейнері із замороженим фруктовим соком з Бразилії та у контейнері з бананами з Еквадору.

Найбільша кількість наркотиків була виявлена минулого вівторка на великому океанському судні з Південної Америки, яке, як з’ясувалося, перевозило три контейнери з кокаїном. Один з контейнерів містив 1701 кілограм кокаїну, прихований серед великого вантажу взуття.

За даними обвинувачення, вилучені наркотики мають вуличну вартість 354 млн. євро. Всі наркотики знищено.