Таможенники не дали вывезти в Германию старинную русскую энциклопедию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50610 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104801 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161277 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118744 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117893 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113286 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104768 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107207 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103691 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Таможенники не дали вывезти в Германию старинную русскую энциклопедию

Таможенники не дали вывезти в Германию старинную русскую энциклопедию

Киев  •  УНН

 • 10088 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Столичные таможенники предотвратили вывоз в Германию нескольких томов крупнейшей российской универсальной энциклопедии начала 20 века. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

Сотрудники Киевской городской таможни пресекли попытку нашего соотечественника вывезти в Германию несколько книг и медаль, которые по предварительной оценке искусствоведов представляющих историческую и культурную ценность.

Гражданин, который направлялся в Германию авиарейсом из столичного аэропорта "Киев" выбрал для прохождения таможенного контроля упрощенный канал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал об отсутствии у него запрещенных или ограниченных для перемещения через таможенную границу Украины, предметов. Однако, с помощью рентген-оборудование таможенники увидели в чемодане предметы, похожие на книги и медаль.

При детальном осмотре установлено, что пассажир имеет в своем багаже ​​два тома "Энциклопедический словарь", изданного обществом "Бр. А. и И. Гранатъ и Ко "в начале 20 века и одну медаль с колодкой, обтянутой муаровой лентой, на аверсе которой была надпись на корейском языке, а на реверсе отчеканена дата - 1945.

По словам 55-летнего пассажира, книги и медаль приобретенные им на одном из рынков столицы, а, собственно, цель приобретения объяснил своим увлечением к коллекционированию.

Учитывая самостоятельном выборе пассажиром "зеленого коридора" и на отсутствие у него разрешительных документов на право вывоза предметов, которые могут представлять историческую или же культурную ценность, Киевской городской таможней ДФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Энциклопедические словари и медаль удалены с этим протоколом.

Как сообщал УНН, мужчина пытался переслать по почте антикварные часы времен Второй мировой.

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