Таможенники не дали вывезти в Германию старинную русскую энциклопедию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Столичные таможенники предотвратили вывоз в Германию нескольких томов крупнейшей российской универсальной энциклопедии начала 20 века. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Сотрудники Киевской городской таможни пресекли попытку нашего соотечественника вывезти в Германию несколько книг и медаль, которые по предварительной оценке искусствоведов представляющих историческую и культурную ценность.
Гражданин, который направлялся в Германию авиарейсом из столичного аэропорта "Киев" выбрал для прохождения таможенного контроля упрощенный канал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал об отсутствии у него запрещенных или ограниченных для перемещения через таможенную границу Украины, предметов. Однако, с помощью рентген-оборудование таможенники увидели в чемодане предметы, похожие на книги и медаль.
При детальном осмотре установлено, что пассажир имеет в своем багаже два тома "Энциклопедический словарь", изданного обществом "Бр. А. и И. Гранатъ и Ко "в начале 20 века и одну медаль с колодкой, обтянутой муаровой лентой, на аверсе которой была надпись на корейском языке, а на реверсе отчеканена дата - 1945.
По словам 55-летнего пассажира, книги и медаль приобретенные им на одном из рынков столицы, а, собственно, цель приобретения объяснил своим увлечением к коллекционированию.
Учитывая самостоятельном выборе пассажиром "зеленого коридора" и на отсутствие у него разрешительных документов на право вывоза предметов, которые могут представлять историческую или же культурную ценность, Киевской городской таможней ДФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Энциклопедические словари и медаль удалены с этим протоколом.
Как сообщал УНН, мужчина пытался переслать по почте антикварные часы времен Второй мировой.