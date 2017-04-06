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Митники не дали вивезти до Німеччини старовинну російську енциклопедію

Митники не дали вивезти до Німеччини старовинну російську енциклопедію

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Столичні митники запобігли вивезенню до Німеччини кількох томів найбільшої російської універсальної енциклопедії початку 20 століття. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.

Співробітники Київської міської митниці попередили спробу нашого співвітчизника вивезти до Німеччини кілька книг та медаль, які за попередньою оцінкою мистецтвознавців становлять історичну та культурну цінність.

Громадянин, що прямував до Німеччини авіарейсом зі столичного аеропорту “Київ” обрав для проходження митного контролю спрощений канал “зелений коридор”, чим засвідчив про відсутність в нього, заборонених чи обмежених для переміщення через митний кордон України, предметів. Однак, за допомогою рентген-обладнання митники побачили у валізі предмети, схожі на книги та медаль.

При детальному огляді встановлено, що пасажир має в своєму багажі два томи “Энциклопедического словаря”, виданого товариством “Бр. А. и И. Гранатъ и Ко” на початку 20 століття та одну медаль з колодкою, обтягнутою муаровою стрічкою, на аверсі якої містився напис корейською мовою, а на реверсі викарбована дата — 1945.

Зі слів 55-річного пасажира, книги та медаль придбані ним на одному з ринків столиці, а, власне, мету придбання пояснив своїм захопленням до колекціонування.

З огляду на самостійне обрання пасажиром “зеленого коридору” та на відсутність у нього дозвільних документів на право вивезення предметів, що можуть становити історичну чи ж культурну цінність, Київською міською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Енциклопедичні словники та медаль вилучені за цим протоколом.

Як повідомляв УНН, чоловік намагався переслати поштою антикварний годинник часів Другої світової.

Українські Національні Новини

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