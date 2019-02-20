Митинг Одесского медуниверситета у посольства США: требуют уволить Супрун и разблокировать выплату стипендий и зарплат

Порядка 200 человек в медицинских халатах с плакатами “In low we trust”, “Досить знищувати медичну освіту в Україні!”,

“Suprun go home”, “ОНМедУ 2 місяці без стипендій і заробітних плат”, “Студентство голодує, а Супрун жирує” требуют от дипведомства повлиять на политику Министерства здравоохранения и добиться отставки Ульяны Супрун. Напомним,она отказалась утвердить бюджет ОНМедУ на 2019 год, с января без зарплат и стипендий остаются больше 3 тысяч сотрудников вуза и каждый третий студент, всего в ОНМедУ обучаются 14 тысяч человек. “Зачем к нам привозить кого попало из Америки? Мы два месяца сидим голодные, в кредит ходим хлеба купить. Мы думаем, что посольство США должно повлиять на свою гражданку, высказать свое мнение по этому поводу”, — говорят протестующие.

Кроме того, без бюджета университет не может оплачивать коммунальные услуги. Если деятельность вуза не разблокируют в ближайшие дни, учебные и лечебные корпуса могут обесточить: “Это сорвет весь учебный процесс, мы не хотим, чтобы это произошло. Студенты учатся, у нас множество общежитий, в которых они живут”.

Поддержать митингующих приехали представители общественных медицинских организаций и нардеп Игорь Мосийчук. “Ситуация с выплатами зарплат и стипендий в Одесском медуниверситете критическая. В первую очередь, нужно говорить о погашении задолженности перед людьми, а потом уже ставить точку в так называемом реформировании системы здравоохранения в Украине. Никто, в том числе и уважаемые партнеры, не имеют права указывать, как нам жить и кто будет управлять страной”, — сказал Мосийчук, подчеркнув, что двойное гражданство Ульяны Супрун не позволяет ей занимать государственную должность в Украине.

Участники акции передали в посольство обращение преподавателей и студентов ОНМедУ с требованием защитить многотысячный коллектив от “незаконных действий подданой США Ульяны Супрун”.