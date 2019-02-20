Митинг Одесского медуниверситета у посольства США: требуют уволить Супрун и разблокировать выплату стипендий и зарплат

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58502 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124622 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126339 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127390 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124002 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157166 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117723 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Митинг Одесского медуниверситета у посольства США: требуют уволить Супрун и разблокировать выплату стипендий и зарплат

Киев  •  УНН

 • 5145 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. У здания посольства США в Киеве началась акция протеста студентов и преподавателей Одесского национального медицинского университета против Ульяны Супрун, сообщает УНН

Порядка 200 человек в медицинских халатах с плакатами “In low we trust”, “Досить знищувати медичну освіту в Україні!”,

“Suprun go home”, “ОНМедУ 2 місяці без стипендій і заробітних плат”, “Студентство голодує, а Супрун жирує” требуют от дипведомства повлиять на политику Министерства здравоохранения и добиться отставки Ульяны Супрун. Напомним,она отказалась утвердить бюджет ОНМедУ на 2019 год, с января без зарплат и стипендий остаются больше 3 тысяч сотрудников вуза и каждый третий студент, всего в ОНМедУ обучаются 14 тысяч человек. “Зачем к нам привозить кого попало из Америки? Мы два месяца сидим голодные, в кредит ходим хлеба купить. Мы думаем, что посольство США должно повлиять на свою гражданку, высказать свое мнение по этому поводу”, — говорят протестующие.

Кроме того, без бюджета университет не может оплачивать коммунальные услуги. Если деятельность вуза не разблокируют в ближайшие дни, учебные и лечебные корпуса могут обесточить: “Это сорвет весь учебный процесс, мы не хотим, чтобы это произошло. Студенты учатся, у нас множество общежитий, в которых они живут”.

Поддержать митингующих приехали представители общественных медицинских организаций и нардеп Игорь Мосийчук. “Ситуация с выплатами зарплат и стипендий в Одесском медуниверситете критическая. В первую очередь, нужно говорить о погашении задолженности перед людьми, а потом уже ставить точку в так называемом реформировании системы здравоохранения в Украине. Никто, в том числе и уважаемые партнеры, не имеют права указывать, как нам жить и кто будет управлять страной”, — сказал Мосийчук, подчеркнув, что двойное гражданство Ульяны Супрун не позволяет ей занимать государственную должность в Украине.

Участники акции передали в посольство обращение преподавателей и студентов ОНМедУ с требованием защитить многотысячный коллектив от “незаконных действий подданой США Ульяны Супрун”.

Украинские Национальные Новости

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