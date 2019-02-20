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Мітинг Одеського медуніверситету біля посольства США: вимагають звільнити Супрун і розблокувати виплату стипендій і зарплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У будівлі посольства США в Києві почалася акція протесту студентів і викладачів Одеського національного медичного університету проти Уляни Супрун, повідомляє УНН.

Близько 200 осіб у медичних халатах з плакатами "In low we trust", "Досить зніщуваті медичний освіту в Україні!",

"Suprun go home", "ОНМедУ 2 місяці без стіпендій и заробітніх плат", "студентство голодує, а Супрун жірує" вимагають від дипвідомства вплинути на політику Міністерства охорони здоров'я і домогтися відставки Уляни Супрун. Нагадаємо, вона відмовилася затвердити бюджет ОНМедУ на 2019 рік, з січня без зарплат і стипендій залишаються більше 3 тисяч співробітників вузу і кожен третій студент, всього в ОНМедУ навчаються 14 тисяч осіб. "Навіщо до нас привозити кого попало з Америки? Ми два місяці сидимо голодні, в кредит ходимо хліба купити. Ми думаємо, що посольство США має вплинути на свою громадянку, висловити свою думку з цього приводу ", - кажуть учасники протесту .

Крім того, без бюджету університет не може оплачувати комунальні послуги. Якщо діяльність вузу не розблокують в найближчі дні, навчальні та лікувальні корпуси можуть знеструмити: "Це зірве весь навчальний процес, ми не хочемо, щоб це відбулося. Студенти вчаться, у нас безліч гуртожитків, в яких вони живуть ".

Підтримати мітингувальників приїхали представники громадських медичних організацій і нардеп Ігор Мосійчук. "Ситуація з виплатами зарплат і стипендій в Одеському медуніверситеті критична. В першу чергу, потрібно говорити про погашення заборгованості перед людьми, а потім вже ставити крапку в так званому реформуванні системи охорони здоров'я в Україні. Ніхто, в тому числі і шановні партнери, не мають права вказувати, як нам жити і хто буде керувати країною ", - сказав Мосійчук, підкресливши, що подвійне громадянство Уляни Супрун не дозволяє їй займати державну посаду в Україні.

Учасники акції передали в посольство звернення викладачів і студентів ОНМедУ з вимогою захистити багатотисячний колектив від "незаконних дій підданих США Уляни Супрун".

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