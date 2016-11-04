Местные бюджеты с начала года получили дотацию на образование на сумму более 32 млрд грн

За 9 месяцев 2016 года местные бюджеты получили из государственного бюджета базовую дотацию в сумме 3,6 млрд грн, образовательную субвенцию — 32,5 млрд грн, медицинскую субвенцию — 32,0 млрд грн, субвенцию на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин — 0,7 млрд грн.

Также в аналитике отмечается, что из местных бюджетов перечислено в государственный бюджет реверсную дотацию в сумме 2,3 млрд. грн.

Напомним, эксперты считают, что несмотря на увеличение доходов местных бюджетов в следующем году им все равно не будет хватать средств для реализации программ развития, ведь все дополнительные поступления пойдут на обеспечение властных полномочий переданных с государственного уровня на местный.

Кроме того, как считает эксперт по государственному самоуправлению и местному самоуправлению Руслан Плющ — оставляет желать лучшего и администрирование доходов и расходов местных бюджетов, а также налоговое администрирование. Все это приводит к росту расходов местных бюджетов, а также недополучению ими поступлений.

“Остается также вопрос субвенций. Их в следующем году снова будут распределять, вероятно, между своими, то есть не всем общинам повезет получить дополнительные поступления из бюджета”, — отметил эксперт.