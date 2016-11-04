Місцеві бюджети з початку року отримали дотацію на освіту на суму понад 32 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За 9 місяців поточного року місцеві бюджети отримали з державного бюджету освітню субвенцію у сумі 32,5 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на фінансовий аналіз децентралізації за поточний рік, опублікований Міністерством регіонального розвитку України.
За 9 місяців 2016 року місцеві бюджети одержали з державного бюджету базову дотацію у сумі 3,6 млрд грн, освітню субвенцію — 32,5 млрд грн, медичну субвенцію — 32,0 млрд грн, субвенцію на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад — 0,7 млрд грн.
Також в аналітиці зазначається, що з місцевих бюджетів перераховано до державного бюджету реверсну дотацію (вилучення)
у сумі 2,3 млрд. грн.
Нагадаємо, експерти вважать, що попри збільшення прибутків місцевих бюджетів наступного року їм все одно не вистачатиме коштів для реалізації програм розвитку, адже всі додаткові надходження підуть на забезпечення владних повноважень переданих з державного рівня на місцевий.
Крім того, як вважає експерт з державного самоуправління та місцевого самоврядування Руслан Плющ — залишає бажати кращого і адміністрування доходів та видатків місцевих бюджетів, а також податкове адміністрування. Все це призводить до зростання витрат місцевих бюджетів, а також недоотримання ними надходжень.
“Залишається також питання субвенцій. Їх наступного року знову розподілятимуть, ймовірно, між своїми, тобто не всім громадам пощастить отримати додаткові надходження з бюджету”, — зауважив експерт.