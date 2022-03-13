Местные власти Чугуева закрыли въезд в город
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Чугуев (Харьковская область) закрыт на въезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Чугуевской райгосадминистрацией.
"Чугуевская районная военная администрация информирует, что с целью предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп с 13 марта въезд в г.Чугуев запрещен.
Попасть в города можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя", - говорится в сообщении.
Напомним
7 марта украинские военные освободили Чугуев от оккупантов.