Местные власти Чугуева закрыли въезд в город

"Чугуевская районная военная администрация информирует, что с целью предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп с 13 марта въезд в г.Чугуев запрещен.

Попасть в города можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя", - говорится в сообщении.

Напомним

7 марта украинские военные освободили Чугуев от оккупантов.