Місцева влада Чугуєва закрила в’їзд до міста

«Чугуївська районна військова адміністрація інформує, що з метою запобігання проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп з 13 березня в’їзд до м. Чугуєва заборонено.

Потрапити до міста можна буде лише за наявності підтвердження місця реєстрації у м. Чугуєві або документів для супроводження гуманітарного конвою», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

7 березня українські військові звільнили Чугуїв від окупантів.