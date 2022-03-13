Місцева влада Чугуєва закрила в’їзд до міста
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Чугуїв (Харківська область) закрито на в’їзд. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Чугуївською райдержадміністрацією.
«Чугуївська районна військова адміністрація інформує, що з метою запобігання проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп з 13 березня в’їзд до м. Чугуєва заборонено.
Потрапити до міста можна буде лише за наявності підтвердження місця реєстрації у м. Чугуєві або документів для супроводження гуманітарного конвою», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
7 березня українські військові звільнили Чугуїв від окупантів.