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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59057 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Місцева влада Чугуєва закрила в’їзд до міста

Місцева влада Чугуєва закрила в’їзд до міста

Київ • УНН

 • 243238 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Чугуїв (Харківська область) закрито на в’їзд. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Чугуївською райдержадміністрацією.

«Чугуївська районна військова адміністрація інформує, що з метою запобігання проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп з 13 березня в’їзд до м. Чугуєва заборонено.

Потрапити до міста можна буде лише за наявності підтвердження місця реєстрації у м. Чугуєві або документів для супроводження гуманітарного конвою», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

7 березня українські військові звільнили Чугуїв від окупантів. 

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