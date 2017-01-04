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Место обрушения в десятиэтажке в Сумах

Место обрушения в десятиэтажке в Сумах

Киев • УНН

 • 10689 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В одной из квартир в десятиэтажном жилом доме в Сумах накануне вечером на седьмом этаже произошел взрыв, в результате чего были разрушены перекрытия между этажами. Фотографии и видео с места подиции обнародовала ГосЧС Украины, передает УНН.

В общем повреждениям различного характера подверглись 5 квартир.

Погибла пожилая женщина, 2 человека спасены из-под завалов.

В лечебные заведения госпитализированы 2 человека.

Проведена эвакуация 33 жильцов дома.

Украинские Национальные Новости

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