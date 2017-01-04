Место обрушения в десятиэтажке в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В одной из квартир в десятиэтажном жилом доме в Сумах накануне вечером на седьмом этаже произошел взрыв, в результате чего были разрушены перекрытия между этажами. Фотографии и видео с места подиции обнародовала ГосЧС Украины, передает УНН.
В общем повреждениям различного характера подверглись 5 квартир.
Погибла пожилая женщина, 2 человека спасены из-под завалов.
В лечебные заведения госпитализированы 2 человека.
Проведена эвакуация 33 жильцов дома.