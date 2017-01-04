Місце руйнування в десятиповерхівці в Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В одній з квартир у десятиповерховому житловому будинку в Сумах напередодні ввечері на сьомому поверсі стався вибух, внаслідок чого було зруйновано перекриття між поверхами. Фотографії і відео з місця подіції оприлюднила ДСНС України, передає УНН.
Загалом пошкоджень різного характеру зазнали 5 квартир.
Загинула літня жінка, двоє людей врятовано з-під завалів.
До лікувальних закладів госпіталізовано 2 особи.
Проведено евакуацію 33 мешканців будинку.