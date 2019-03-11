Городские деревья обрезают для их здоровья и роста - "Киевзеленстрой"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Все виды обрезки деревьев выполняются коммунальным объединением "Киевзеленстрой", чтобы избавиться от старых, больных, сухих и поврежденных ветвей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу коммунального объединения.
Как отмечают на предприятии, поврежденные ветви является основным источником образования болезней и местом разведения вредителей.
"Весенняя обрезка является необходимой мерой для активизации роста деревьев и кустов. Она уравновешивает баланс питания молодых, поврежденных или больных деревьев, добавляет кроне растений компактный или наоборот, "развернутый" вид. После обрезки деревьев вырастают новые ветви, при этом значительно повышается иммунитет к болезням", - объясняют в "Киевзеленстрое".
Обрезка осуществляется в соответствии с "Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины", утвержденных профильным министерством.
Согласно этим Правилам специалисты обрезают деревья ориентировочно с 15 октября до 15 апреля в период минимальной циркуляции соков - весной до распускания почек или осенью после опадения листьев.
Ранее УНН сообщал, что в Винницкой области дерево убило женщину.