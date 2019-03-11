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Міські дерева обрізають для їх здоров'я та росту - "Київзеленбуд"

Київ • УНН

 • 11967 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Усі види обрізування дерев виконуються комунальним об’єднанням "Київзеленбуд", щоб позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу комунального об'єднання.

Як наголошують у підприємстві, пошкоджені гілки є основним джерелом утворення хвороб та місцем розведення шкідників.

"Весняна обрізка є необхідним заходом для активізації росту дерев та кущів. Вона врівноважує баланс живлення молодих, пошкоджених або хворих дерев, додає кроні рослин компактний або навпаки "розгорнутий" вигляд. Після обрізки на деревах виростають нові гілки, при цьому значно підвищується імунітет до хвороб", - пояснюють у "Київзеленбуді".

Обрізування здійснюється відповідно до "Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України", затверджених профільним міністерством.

Згідно з цими Правилами фахівці обрізують дерева орієнтовно з 15 жовтня до 15 квітня у період мінімальної циркуляції соків - навесні до розпускання бруньок або восени після опадання листя.

Раніше УНН повідомляв, що на Вінниччині дерево вбило жінку.

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