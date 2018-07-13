Миротворцы ООН помогут вывести российские войска с Донбасса - Порошенко

"Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт. Это реальная горячая война из-за российской агрессии на Востоке моей страны. Это суверенная украинская территория и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев", - отметил Президент.



По инициативе по внедрению миротворческой миссии под эгидой ООН Петр Порошенко подчеркнул, что основная ее задача - остановить боевые действия и обеспечить вывод войск агрессора с территории Украины.



"Миротворцы не должн возвращать украинский суверенитет, мы можем сделать это через политический процесс. Они должны вернуть мир на эту землю, остановить убийства. Присутствие миротворцев под мандатом СБ ООН сможет помочь нам вывести российские войска с этой территории, вывести российские танки, артиллерию", - сказал Президент.



В то же время, глава государства констатировал, что введение миссии не происходит из-за блокирования этого вопроса именно Россией несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины.



"Этого не происходит. И Россия должна объяснить всему миру, почему они против. Миротворцы - международные силы, объективный источник информации - придут туда, защищать местное население и создадут политические и оборонные предпосылки для имплементации минских соглашений. У нас есть гарантии безопасности со стороны России в Будапештском меморандуме, у нас есть подпись России под минскими соглашениями, у нас есть российская ответственность. Это очень важно", - сказал он.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин недавно заявил, что прогресса в вопросе размещения миротворцев на Донбассе пока нет.