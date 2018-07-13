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Миротворці ООН допоможуть вивести російські війська з Донбасу – Порошенко

Миротворці ООН допоможуть вивести російські війська з Донбасу – Порошенко

Київ • УНН

 • 8276 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Петро Порошенко наголошує, що на Сході України не заморожений конфлікт, як дехто намагається це зобразити, а справжня війна через агресію Росії проти України, від якої й далі гинуть українські військові та цивільні громадяни. Для встановлення миру Україні необхідні миротворці ООН, які допоможуть вивести російські війська. Про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю телеканалу France 24, передає УНН.

"Це спільна позиція всіх країн, які дали нам гарантії безпеки. Перше – це не заморожений конфлікт. Це реальна гаряча війна через російську агресію на Сході моєї країни. Це суверенна українська територія і Росія туди направляє війська, щоб вбивати українців", - зазначив Президент.

Щодо ініціативи із запровадження миротворчої місії під егідою ООН Петро Порошенко підкреслив, що основне її завдання – зупинити бойові дії та забезпечити виведення військ агресора з території України.

"Миротворці не мають повертати український суверенітет, ми можемо зробити це через політичний процес. Вони мають повернути мир на цю землю, зупинити вбивства. Присутність миротворців під мандатом РБ ООН зможе допомогти нам вивести російські війська з цієї території, вивести російські танки, артилерію", - сказав Президент.

Водночас, Глава держави констатував, що запровадження місії не відбувається через блокування цього питання саме Росією попри те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму та виступала гарантом безпеки України.

"Цього не відбувається. І Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти. Миротворці – міжнародні сили, об’єктивне джерело інформації – прийдуть туди, захищатимуть місцеве населення і створять політичні та безпекові передумови для імплементації мінських угод. В нас є гарантії безпеки з боку Росії у Будапештському меморандумі, в нас є підпис Росії під мінськими угодами, ми маємо російську відповідальність. Це дуже важливо", - сказав він.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін нещодавно заявив, що прогресу у питанні розміщення миротворців на Донбасі поки немає.

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