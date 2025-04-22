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Мирноград днем атаковал враг: трое погибших и двое раненых

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Сегодня российские войска обстреляли Мирноград, в результате чего погибли три человека и двое получили ранения. Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль и частный сектор.

Мирноград днем атаковал враг: трое погибших и двое раненых

В Донецкой области сегодня российские войска обстреляли Мирноград, в результате чего погибли три человека и двое получили ранения, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Мирнограда. Около полудня россияне снова атаковали дроном гражданский автомобиль и убили двух человек: 75-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Еще одна жертва - 72-летний мужчина, погибший в частном секторе

- написал Филашкин.

Кроме того, по его словам, в центре города два человека получили ранения - они оба доставлены в больницу.

"В который раз призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

По данным полиции Донецкой области, за минувшие сутки один человек травмирован в результате российских обстрелов региона. За сутки полиция зафиксировала 3 069 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Войска рф накрыли огнем 9 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, села Андреевка, Иванополье, Ильиновка. Разрушениям подверглись 48 гражданских объектов, из них 16 жилых домов.

Мирноград накануне россияне также обстреляли - из артиллерии, ранили гражданское лицо, повредили 2 частных дома. В Покровске поврежден один частный дом.

Константиновка за минувшие сутки выдержала 12 ударов. Семь беспилотников атаковали больницу, нанеся многочисленные повреждения. "Вчера россияне 7 раз атаковали медучреждение беспилотниками "Молния-2". В это время внутри находились врачи и полицейские, прибывшие на помощь", - отметили в полиции. Враг также ударил по городу четырьмя бомбами и РСЗО "Смерч" – повреждены 6 частных домов, общежитие, админздание, автомойка, нежилое помещение, трактор.

Семь ударов оккупанты нанесли по Дружковке – тремя бомбами "КАБ-250" и четырьмя БПЛА "Молния-2". Разрушениям подверглись многоквартирный и 2 частных дома, предприятие, три гражданских авто.

В Краматорске в результате попадания БПЛА "Молния-2" повреждены 2 частных дома.

По Лиману россия попала из РСЗО "Град" - повреждены частный дом, учебное заведение, админздание, гражданский автомобиль.

На Ильиновку российские войска сбросили бомбу "КАБ-250" – повредили многоквартирный дом и 10 гаражей. В Иванополье из-за бомбового удара повреждено фермерское хозяйство.

В Андреевке Краматорского района в результате дроновой атаки поврежден магазин.

Юлия Шрамко

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