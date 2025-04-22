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Мирноград удень атакував ворог: троє загиблих і двоє поранених

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Сьогодні російські війська обстріляли Мирноград, внаслідок чого загинуло троє людей та двоє отримали поранення. Росіяни атакували дроном цивільний автомобіль та приватний сектор.

Мирноград удень атакував ворог: троє загиблих і двоє поранених

У Донецькій області сьогодні російські війська обстріляли Мирноград, внаслідок чого загинуло троє людей та двоє отримали поранення, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Мирнограда. Близько полудня росіяни знову атакували дроном цивільний автомобіль і вбили двох людей: 75-річного чоловіка і 63-річну жінку. Ще одна жертва - 72-річний чоловік, який загинув у приватному секторі

- написав Філашкін.

Окрім того, з його слів, у центрі міста двоє людей отримали поранення - вони обоє доставлені до лікарні.

"Вкотре закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосили голова ОВА.

Доповнення

За даними поліції Донеччини, минулої доби одна людина травмована внаслідок російських обстрілів регіону. За добу поліція зафіксувала 3 069 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф накрили вогнем 9 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, села Андріївка, Іванопілля, Іллінівка. Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів, з них 16 житлових будинків.

Мирноград напередодні росіяни також обстріляли - з артилерії, поранили цивільну особу, пошкодили 2 приватних будинки. У Покровську пошкоджено одну приватну оселю.

Костянтинівка минулої доби витримала 12 ударів. Сім безпілотників атакували лікарню, завдавши численних пошкоджень. "Вчора росіяни 7 разів атакували медзаклад безпілотниками "Молнія-2". У цей час всередині перебували лікарі та поліцейські, які прибули на допомогу", - зазначили у поліції. Ворог також вдарив по місту чотирма бомбами та РСЗВ "Смерч" – пошкоджено 6 приватних будинків, гуртожиток, адмінбудівлю, автомийку, нежитлове приміщення, трактор.

Сім ударів окупанти завдали по Дружківці – трьома бомбами "КАБ-250" і чотирма БПЛА "Молнія-2". Руйнувань зазнали багатоквартирний і 2 приватних будинки, підприємство, три цивільних авто.

У Краматорську внаслідок влучання БПЛА "Молнія-2" пошкоджено 2 приватних будинки.

По Лиману росія поцілила з РСЗВ "Град" - пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, адмінбудівлю, цивільний автомобіль.

На Іллінівку російські війська скинули бомбу "КАБ-250" – пошкодили багатоквартирний будинок і 10 гаражів. В Іванопіллі через бомбовий удар пошкоджено фермерське господарство.

В Андріївці Краматорського району внаслідок дронової атаки пошкоджено магазин.

Юлія Шрамко

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