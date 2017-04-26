Минюст зарегистрировал европейские протоколы лечения - В.Гройсман

"На прошлой неделе было принято революционное решение. Я благодарен сегодня Министерству юстиции. По представлению Минздрава фактически в Украине зарегистрированы европейские медицинские протоколы - протоколы лечения, которые сегодня доступны для европейских граждан", - сказал В.Гросман.

Как сообщал УНН, 5 апреля Кабинет министров Украины одобрил проекты законов, касающихся государственных финансовых гарантий в сфере оказания медицинских услуг и лекарственных средств.