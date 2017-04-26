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Мін'юст зареєстрував європейські протоколи лікування – В.Гройсман

Мін'юст зареєстрував європейські протоколи лікування – В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство юстиції на минулому тижні зареєструвало європейські протоколи лікування. Про це на засіданні КМУ заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“На минулому тижні було прийнято революційне рішення. Я вдячний сьогодні Міністерству юстиції. За поданням МОЗ фактично в Україні зареєстровані європейські медичні протоколи — протоколи лікування, які сьогодні доступні для європейських громадян”, — сказав В.Гросман.

Як повідомляв УНН, 5 квітня Кабінет міністрів України схвалив проекти законів, які стосуються державних фінансових гарантій у сфері надання медичних послуг та лікарських засобів.

Українські Національні Новини

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