Мін'юст зареєстрував європейські протоколи лікування – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство юстиції на минулому тижні зареєструвало європейські протоколи лікування. Про це на засіданні КМУ заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“На минулому тижні було прийнято революційне рішення. Я вдячний сьогодні Міністерству юстиції. За поданням МОЗ фактично в Україні зареєстровані європейські медичні протоколи — протоколи лікування, які сьогодні доступні для європейських громадян”, — сказав В.Гросман.
Як повідомляв УНН, 5 квітня Кабінет міністрів України схвалив проекти законів, які стосуються державних фінансових гарантій у сфері надання медичних послуг та лікарських засобів.