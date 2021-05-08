Минюст США тайно изъял записи телефонных разговоров журналистов относительно вмешательства РФ в президентские выборы

Детали

Раскрытие информации привело к новому столкновению между федеральным правительством и новостными организациями и защитниками свободы прессы, которые рассматривают изъятия архивов репортеров как вторжение в деятельность СМИ, защищенную конституцией. Подобные действия происходили лишь изредка за последнее десятилетие.

В заявлении, опубликованном газетой, Кэмерон Барр, исполняющий обязанности исполнительного редактора Washington Post, сказал: "Мы глубоко обеспокоены таким использованием государственной власти для получения доступа к сообщениям журналистов. Министерство юстиции должно немедленно разъяснить причины этого вторжения в деятельность репортеров, которые выполняют свою работу, - деятельность, защищенную Первой поправкой".

Предполагается, что такие действия направлены на выявление источников репортеров в статьях о национальной безопасности, опубликованных в первые месяцы правления Трампа, поскольку федеральные следователи тщательно изучают факты, согласование его кампания 2016 года с Кремлем с целью повлиять на результаты выборов.

Изъятие документов было принято руководством Министерства юстиции в прошлом году. Репортеры - Эллен Накашима, Грег Миллер и Адам Энтус, которые с тех пор покинули Washington Post, - были сообщены в письмах от 3 мая о том, что Министерство юстиции получило записи с номерами их дома, работы и мобильных телефонов.

По данным издания, записи охватывают период с 15 апреля по 31 июля 2017 года.

The Washington Post сообщила, что Министерство юстиции не уточняет цель порядка и не указывает статей, о которых идет речь. Но период времени, которой охватывается повесткой в суд, включая публикацию истории, которая предусматривает, что перехват разведывательных данных показали, что Джефф Сешнс, в то время генеральный прокурор Трампа, обсуждал вопросы кампании с тогдашним послом России Сергеем Кисляком.

Дополнение

Отметим, российские правительственные структуры обвинялись во вмешательстве в процесс президентских выборов 2016 года в США с целью нанести вред кампании Хиллари Клинтон, способствовать победе Дональда Трампа. Тогда вмешательства РФ едва не обернулось для Трампа импичментом.