Мін'юст США таємно вилучив записи телефонних розмов журналістів щодо втручання РФ в президентські вибори

Деталі

Розкриття інформації призвело до нового зіткнення між федеральним урядом і новинними організаціями і захисниками свободи преси, які розглядають вилучення архівів репортерів як вторгнення в діяльність ЗМІ, захищену конституцією. Подібні дії відбувалися лише зрідка за останнє десятиліття.

У заяві, опублікованій газетою, Кемерон Барр, виконуючий обов'язки виконавчого редактора Washington Post, сказав: "Ми глибоко стурбовані таким використанням державної влади для отримання доступу до повідомлень журналістів. Міністерство юстиції має негайно роз'яснити причини цього вторгнення в діяльність репортерів, що виконують свою роботу, - діяльність, захищену Першою поправкою".

Передбачається, що такі дії спрямовані на виявлення джерел репортерів в статтях про національну безпеку, опублікованих в перші місяці правління Трампа, оскільки федеральні слідчі ретельно вивчають факти, узгодження його кампанія 2016 року зі Кремлем з метою вплинути на результати виборів.

Вилучення документів було схвалено керівництвом Міністерства юстиції в минулому році. Репортери - Еллен Накашіма, Грег Міллер і Адам Ентус, які з тих пір покинули Washington Post, - були повідомлені в листах від 3 травня про те, що Міністерство юстиції отримало записи з номерами їх будинку, роботи і мобільних телефонів.

За даними видання, записи охоплюють період з 15 квітня по 31 липня 2017 року.

The Washington Post повідомила, що Міністерство юстиції не уточнює мету порядку і не вказує статей, про які йде мова. Але період часу, що охоплюється повісткою до суду, включає публікацію історії, яка передбачає, що перехоплення розвідувальних даних показали, що Джефф Сешнс, в той час генеральний прокурор Трампа, обговорював питання кампанії з тодішнім послом Росії Сергієм Кисляком.

Доповнення

Відзначимо, російські урядові структури звинувачувалися у втручанні в процес президентських виборів 2016 року в США з метою завдати шкоди кампанії Хілларі Клінтон, сприяти перемозі Дональда Трампа. Тоді втручання РФ ледь не обернулося для Трампа імпічментом.