Минюст начал распродажу тюрем

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100247 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124249 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105890 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125878 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100885 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101769 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103811 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101882 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Минюст начал распродажу тюрем

Минюст начал распродажу тюрем

Киев  •  УНН

 • 15249 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство юстиции Украины сегодня начало распродажу тюрем. Первым объектом стало помещение Ирпенского исправительного центра в поселке Коцюбинское. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Минюста.

"Мы начинаем большую распродажу тюрем. И первым объектом, который мы предлагаем приобрести бизнесу, является Ирпенский исправительный центр (№132) в пгт Коцюбинское. Площадь зданий - 24 тыс м2, расположенных на земельном участке площадью более 8 га. Расстояние от Киева - всего 2,8 км. На объекте имеются водоснабжение, канализационная сеть и электроснабжение", - говорится в сообщении.

Как отметил глава министерства Денис Малюська, вырученные средства от продажи объекта будут разделены на две части.

"Часть пойдет на развитие нового тюремной инфраструктуры, другая часть - пополнит государственный бюджет", - сказал Малюська.

Напомним, в Министерстве юстиции анонсировали большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр".

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