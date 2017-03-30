Минюст начал работу над законопроектом для нормализации деятельности НАПК

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50531 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104781 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161237 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118724 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117882 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113279 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104766 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107206 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103690 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154946 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Минюст начал работу над законопроектом для нормализации деятельности НАПК

Минюст начал работу над законопроектом для нормализации деятельности НАПК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство юстиции начало разработку законопроекта, который обеспечит нормирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и даст возможность провести конкурсы на руководящие должности этого органа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минюста.

"Министерство юстиции по поручению премьер-министра, которое было дано в ходе вчерашнего заседания правительства, начало разработку законопроекта, который обеспечит нормирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и даст возможность провести конкурсы на руководящие должности этого органа", - говорится в сообщении .

Предложения законодательных изменений будут представлены в ближайшее время и обсуждены с гражданским обществом.

Министерство юстиции отмечает, что разработанные изменения должны обеспечить полную перезагрузку НАПК и скорейшее проведение конкурсного отбора руководства агентства.

Так же Министерство юстиции отмечает, что, несмотря на сбои и проблемы с работой реестра, все декларанты должны подать свои декларации в соответствии с законом.

"Мы не имеем права допустить дискредитации системы электронного декларирования и, соответственно, всей антикоррупционной политики государства", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, по словам А.Сытника, Назка не готово к проверке второй волны е-декларирования.

Украинские Национальные Новости

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