Минюст начал работу над законопроектом для нормализации деятельности НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство юстиции начало разработку законопроекта, который обеспечит нормирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и даст возможность провести конкурсы на руководящие должности этого органа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минюста.
"Министерство юстиции по поручению премьер-министра, которое было дано в ходе вчерашнего заседания правительства, начало разработку законопроекта, который обеспечит нормирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и даст возможность провести конкурсы на руководящие должности этого органа", - говорится в сообщении .
Предложения законодательных изменений будут представлены в ближайшее время и обсуждены с гражданским обществом.
Министерство юстиции отмечает, что разработанные изменения должны обеспечить полную перезагрузку НАПК и скорейшее проведение конкурсного отбора руководства агентства.
Так же Министерство юстиции отмечает, что, несмотря на сбои и проблемы с работой реестра, все декларанты должны подать свои декларации в соответствии с законом.
"Мы не имеем права допустить дискредитации системы электронного декларирования и, соответственно, всей антикоррупционной политики государства", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, по словам А.Сытника, Назка не готово к проверке второй волны е-декларирования.