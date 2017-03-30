Мін’юст розпочав роботу над законопроектом для унормування діяльності НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство юстиції почало розробку законопроекту, який забезпечить унормування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції та дасть можливість провести конкурси на керівні посади цього органу. Про це УНН повідомили у прес-службі Мін'юсту.
"Міністерство юстиції за дорученням Прем’єр-міністра, яке було дане в ході вчорашнього засідання Уряду, почало розробку законопроекту, який забезпечить унормування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції та дасть можливість провести конкурси на керівні посади цього органу", - йдеться в повідомленні.
Пропозиції законодавчих змін будуть представлені найближчим часом та обговорені з громадянським суспільством.
Міністерство юстиції наголошує на тому, що розроблені зміни мають забезпечити повне перезавантаження НАЗК та якнайшвидше проведення конкурсного відбору керівництва агентства.
Так само Міністерство юстиції наголошує на тому, що, незважаючи на збої та проблеми з роботою реєстру, всі декларанти мають подати свої декларації відповідно до закону.
"Ми не маємо права допустити дискредитації системи електронного декларування та, відповідно, всієї антикорупційної політики держави", - наголосили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, за словами А.Ситника, НАЗК не готове до перевірки другої хвилі е-декларування.