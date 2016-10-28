Минюст поддерживает позицию Генпрокурора о передаче "Большого дела Януковича" в суд до конца года

"Я поддерживаю позицию Генерального прокурора, который четко сказал, что вопрос ожидания пока Янукович не появится на территории Украины и не подача материалов в суд, это позорный подход. Потому что украинцы ждут приговоров суда по Януковичу. Единственный вариант, когда Янукович может быть очно осужден, если появится буквально в ближайшее время в Украине. Пока таких перспектив мы не видим", - сказал он.

По словам П.Петренка, позиция Генпрокурора о передаче до конца года в суд первых крупных дел по В.Януковичу является правильным.

"Процесс заочного производства был введен в украинское законодательство, в том числе министерство юстиции эти законопроекты разработало. Это не какая-то новация, которая не существует в других странах. Зачем нужен этот заочный приговор? Для того, чтобы установить все эти факты, собранные следствием. Во-вторых, чтобы конфисковать имущество и активы Януковича. В-третьих, наличие приговора заочного суда означает, что Янукович является преступником, который признан по нашему судом, по нашему законодательству. В-четвертых, этот заочный приговор будет исполнен в тот момент. когда Янукович попадет в руки украинского правосудия", - отметил он.

Он также добавил, что Минюст готов помогать Генеральной прокуратуре в международном блоке, чтобы искать активы и возвращать эти активы на территорию Украины.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что планирует "большое дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в конце года передать на ознакомление суда.

Напомним, экс-президент Украины В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.