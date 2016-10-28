Мін’юст підтримує позицію Генпрокурора про передачу "Великої справи В.Януковича" до суду до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство юстиції України підтримує позицію Генерального прокурора України щодо передачі до кінця року “Великої справи В.Януковича” до суду. Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“Я підтримую позицію Генерального прокурора, який чітко сказав, що питання очікування поки Янукович не з’явиться на території України і не подача матеріалів до суду, це ганебний підхід. Тому що українці чекають вироків суду по Януковичу. Єдиний варіант, коли Янукович може бути очно засуджений, якщо з’явиться буквально найближчим часом в Україні. Поки що таких перспектив ми не бачимо”, — сказав він.
За словами П.Петренка, позиція Генпрокурора стосовно передачі до кінця року до суду перших великих справ щодо В.Януковича є правильною.
“Процес заочного провадження був запроваджений в українське законодавство, в тому числі міністерство юстиції ці законопроекти розробило. Це не є якась новація, яка не існує в інших країнах. Навіщо потрібен цей заочний вирок? Для того, щоб встановити всі ці факти, які зібрані слідством. По-друге, щоб конфіскувати майно і активи Януковича. По-третє, наявність вироку заочного суду означає, що Янукович є злочинцем, який визнаний за нашим судом, за нашим законодавством. По-четверте, цей заочний вирок буде виконаний в той момент. Коли Янукович потрапить до рук українського правосуддя”, — зазначив він.
Він також додав, що Мін’юст готовий допомагати Генеральній прокуратурі у міжнародному блоці, щоб розшукувати активи і повертати ці активи на територію України.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що планує “велику справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича в кінці року передати на ознайомлення суду.
Нагадаємо, екс-президент України В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.