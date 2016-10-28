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Мін’юст підтримує позицію Генпрокурора про передачу "Великої справи В.Януковича" до суду до кінця року

Мін’юст підтримує позицію Генпрокурора про передачу "Великої справи В.Януковича" до суду до кінця року

Київ • УНН

 • 8007 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство юстиції України підтримує позицію Генерального прокурора України щодо передачі до кінця року “Великої справи В.Януковича” до суду. Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко в ефірі “112 Україна”, передає УНН.

“Я підтримую позицію Генерального прокурора, який чітко сказав, що питання очікування поки Янукович не з’явиться на території України і не подача матеріалів до суду, це ганебний підхід. Тому що українці чекають вироків суду по Януковичу. Єдиний варіант, коли Янукович може бути очно засуджений, якщо з’явиться буквально найближчим часом в Україні. Поки що таких перспектив ми не бачимо”, — сказав він.

За словами П.Петренка, позиція Генпрокурора стосовно передачі до кінця року до суду перших великих справ щодо В.Януковича є правильною.

“Процес заочного провадження був запроваджений в українське законодавство, в тому числі міністерство юстиції ці законопроекти розробило. Це не є якась новація, яка не існує в інших країнах. Навіщо потрібен цей заочний вирок? Для того, щоб встановити всі ці факти, які зібрані слідством. По-друге, щоб конфіскувати майно і активи Януковича. По-третє, наявність вироку заочного суду означає, що Янукович є злочинцем, який визнаний за нашим судом, за нашим законодавством. По-четверте, цей заочний вирок буде виконаний в той момент. Коли Янукович потрапить до рук українського правосуддя”, — зазначив він.

Він також додав, що Мін’юст готовий допомагати Генеральній прокуратурі у міжнародному блоці, щоб розшукувати активи і повертати ці активи на територію України.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що планує “велику справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича в кінці року передати на ознайомлення суду.

Нагадаємо, екс-президент України В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

Українські Національні Новини

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