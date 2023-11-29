Минус генерал в войске рф: на мине подорвался замкомандира 14-го армейского корпуса

В Украине самоликвидировался еще один российский генерал. Заместитель командира 14-го армейского корпуса, генерал Владимир завадский, вероятно, подорвался на мине. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

О смерти оккупанта российские медиа активно начали писать накануне 28 ноября. Отмечается, что он бесславно погиб в "отдаленной зоне от линии боевого соприкосновения". По данным росСМИ, это уже 12 случай гибели высших военных офицеров на войне против Украины.

Дополнение

Завадский в 2022 году командовал Таманской дивизией и во время контрнаступления Вооруженных сил в Харьковской области якобы был ранен и сбежал из города Изюм.

Напомним

Силы специальных операций ВСУ на Южном направлении скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине противника.