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Минус генерал в войске рф: на мине подорвался замкомандира 14-го армейского корпуса

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 16:07  •  2404 просмотра

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Российский генерал Владимир завадский, заместитель командира 14-го армейского корпуса умер, наступив на мину. Таким образом он стал 12-м высшим военным офицером, который бесславно погиб на войне в Украине.

В Украине самоликвидировался еще один российский генерал. Заместитель командира 14-го армейского корпуса, генерал Владимир завадский, вероятно, подорвался на мине. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

О смерти оккупанта российские медиа активно начали писать накануне 28 ноября. Отмечается, что он бесславно погиб в "отдаленной зоне от линии боевого соприкосновения". По данным росСМИ, это уже 12 случай гибели высших военных офицеров на войне против Украины.

Дополнение

Завадский в 2022 году командовал Таманской дивизией и во время контрнаступления Вооруженных сил в Харьковской области якобы был ранен и сбежал из города Изюм.

Напомним

Силы специальных операций ВСУ на Южном направлении скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине противника. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Мінус генерал у війську рф: на міні підірвався замкомандира 14-го армійського корпусу
Minus a general in the russian army: deputy commander of the 14th army corps was killed by a mine
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Минус генерал в войске рф: на мине подорвался замкомандира 14-го армейского корпуса

Российский генерал Владимир завадский, заместитель командира 14-го армейского корпуса умер, наступив на мину. Таким образом он стал 12-м высшим военным офицером, который бесславно погиб на войне в Украине.

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