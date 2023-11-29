Минус генерал в войске рф: на мине подорвался замкомандира 14-го армейского корпуса
Киев • УНН
Российский генерал Владимир завадский, заместитель командира 14-го армейского корпуса умер, наступив на мину. Таким образом он стал 12-м высшим военным офицером, который бесславно погиб на войне в Украине.
В Украине самоликвидировался еще один российский генерал. Заместитель командира 14-го армейского корпуса, генерал Владимир завадский, вероятно, подорвался на мине. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
О смерти оккупанта российские медиа активно начали писать накануне 28 ноября. Отмечается, что он бесславно погиб в "отдаленной зоне от линии боевого соприкосновения". По данным росСМИ, это уже 12 случай гибели высших военных офицеров на войне против Украины.
Дополнение
Завадский в 2022 году командовал Таманской дивизией и во время контрнаступления Вооруженных сил в Харьковской области якобы был ранен и сбежал из города Изюм.
Напомним
Силы специальных операций ВСУ на Южном направлении скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине противника.
Минус генерал в войске рф: на мине подорвался замкомандира 14-го армейского корпуса
Российский генерал Владимир завадский, заместитель командира 14-го армейского корпуса умер, наступив на мину. Таким образом он стал 12-м высшим военным офицером, который бесславно погиб на войне в Украине.
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