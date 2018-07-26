За прошедшие сутки ВСУ 10 раз открывали огонь в ответ

"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различной степени. Их эвакуировано в военные мобильные госпитали, где наши защитники получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил Гуцуляк.



Всего на Донбассе зафиксировано 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Так, 6 обстрелов было в Луганском направлении и 18 - в Донецком.



"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военные около 10 раз открывали адекватный огонь из штатного пехотного вооружения", - отметил Гуцуляк.



Напомним, Кабинет министров одобрил Стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.



