За прошедшие сутки ВСУ 10 раз открывали огонь в ответ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В течение вчерашнего дня в зоне проведения боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения различной степени тяжести. С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военные около 10 раз открывали адекватный ответный огонь. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различной степени. Их эвакуировано в военные мобильные госпитали, где наши защитники получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил Гуцуляк.
Всего на Донбассе зафиксировано 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Так, 6 обстрелов было в Луганском направлении и 18 - в Донецком.
"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военные около 10 раз открывали адекватный огонь из штатного пехотного вооружения", - отметил Гуцуляк.
Напомним, Кабинет министров одобрил Стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.