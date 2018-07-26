Минулої доби ЗСУ 10 разів відкривали вогонь у відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Протягом вчорашньої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі двоє українських військових отримали поранення різного ступеню важкості. З метою збереження життя та здоров’я особового складу, українські військові близько 10 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів. Їх евакуйовано до військових мобільних госпіталів, де наші захисники отримують необхідну кваліфіковану медичну допомогу", - повідомив Гуцуляк.
Загалом на Донбасі зафіксовано 24 обстріли позицій Збройних сил України. Так, 6 обстрілів було на Луганському напрямку та 18 – на Донецькому.
"З метою збереження життя та здоров’я особового складу, українські військові близько 10 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння", - зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей.