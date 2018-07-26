Минулої доби ЗСУ 10 разів відкривали вогонь у відповідь

"Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів. Їх евакуйовано до військових мобільних госпіталів, де наші захисники отримують необхідну кваліфіковану медичну допомогу", - повідомив Гуцуляк.



Загалом на Донбасі зафіксовано 24 обстріли позицій Збройних сил України. Так, 6 обстрілів було на Луганському напрямку та 18 – на Донецькому.



"З метою збереження життя та здоров’я особового складу, українські військові близько 10 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння", - зазначив Гуцуляк.



Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей.



