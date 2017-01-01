За прошедшие сутки зафиксированы два беспилотника боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксированы два пролета беспилотных летательных аппаратов. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент .
"Вчера в районе проведения антитеррористической операции зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов", - рассказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки потерь среди украинских военных нет, но получил ранение один наш боец возле населенного пункта Зайцево.