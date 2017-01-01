Минулої доби зафіксовано два безпілотники бойовиків

"Вчора в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апарати", - розповів він.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби втрат серед українських військових немає, але зазнав поранення один наш боєць біля населеного пункту Зайцеве.