За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибли двое военных, еще двое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий двое наших военных погибли, еще двое военнослужащих получили ранения", - сказал он.
Как сообщил А.Мотузянык, один боец погиб в результате боя в районе н.п. Крутая Балка, другой военнослужащий погиб и двое получили ранения во время разминирования неподалеку от н.п. Троицкое.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 28 на 29 декабря, в зоне проведения АТО боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военных.