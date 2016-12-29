Минулої доби внаслідок бойових дій загинуло двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО загинуло двоє військових, ще двоє отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій двоє наших військових загинули, ще двоє військовослужбовців отримали поранення”, — сказав він.
Як повідомив О.Мотузяник, один боєць загинув внаслідок бою в районі н.п. Крута Балка, інший військовослужбовець загинув і двоє зазнали поранень під час розмінувальних неподалік н.п. Троїцьке.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 28 на 29 грудня, у зоні проведення АТО бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових.